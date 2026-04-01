«The Boys» und mehr: Die Serien-Highlights im April

Rue kriegt es indes mit der bereits aus Staffel zwei bekannten Drogendealerin Laurie (Martha Kelly, 57) zu tun, bei der sie noch Schulden hat. Wenig zimperlich bittet Laurie sie unter Androhung von Waffengewalt zur Kasse. Später im Trailer scheint Rue dann einem neuen, gefährlichen Drogenboss zu begegnen, der von Adewale Akinnuoye–Agbaje («Oz», 58) gespielt wird. Mit Sicherheit nur einige der abgedrehten Szenarien, die «Euphoria» in Season drei bereithalten wird. Die Serie wird in Deutschland beim neu gestarteten Streamingdienst HBO Max sowie nach wie vor auch bei Sky und Wow verfügbar sein.