«The Boys» verlängert: Amazon-Serie erhält auch eine fünfte Staffel

Neben den bereits Erwähnten kehren unter anderem Jack Quaid (spielt Hughie Campbell, 32), Erin Moriarty (Starlight, 29), Jessie T. Usher (A–Train, 32) und Laz Alonso (Mother's Milk, 50) für Staffel vier zurück. Susan Heyward («Orange Is the New Black», 41), Valorie Curry («The Tick», 38) und «The Walking Dead»–Star Jeffrey Dean Morgan (58) stossen neu zur Besetzung.