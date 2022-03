«The Card Counter»: Oscar Isaac als unberechenbarer Pokerspieler

«The Card Counter»: Darum geht's

Zehn Jahre sass William Tell (Isaac) im Gefängnis. Der Ex-Soldat einer Spezialeinheit sass eine Strafe wegen Foltertaten ab, während sein Vorgesetzter ungeschoren davonkam. Hinter Gittern perfektionierte Tell die Kunst des Kartenzählens. Wieder in Freiheit, will er sein Talent nutzen und beginnt von Casino zu Casino zu ziehen. Er spielt Poker und Blackjack, weniger wegen des Geldes als vielmehr zum Zeitvertreib. Seine Einsätze hält er niedrig, um nicht aufzufallen. In seinem trostlosen, rastlosen und sich wiederholenden Alltag holen ihn immer wieder die schrecklichen Ereignisse aus dem Gefängnis Abu Ghraib ein. Seine Gedanken versucht Tell in einem Tagebuch zu ordnen.