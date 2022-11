The-Clash-Gründer und Punk-Legende Keith Levene ist tot

Die Punk-Legende Keith Levene ist tot. Der Gründer der legendären britischen Band The Clash verstarb im Alter von 65 Jahren in seinem Haus in Norfolk. Das bestätigte seine Lebensgefährtin Kate Ransford der Zeitung «The Guardian». Demnach sei Levene bereits am Freitag, den 11. November «friedlich» und «ruhig» verstorben. Seine Schwester und deren Mann seien an seiner Seite gewesen, als Levene starb. Der Musiker litt seit längerem an Leberkrebs.