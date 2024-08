«The Crow»-Premiere: Mit diesem Look sorgt FKA Twigs für Aufsehen

Das macht den Film «The Crow» besonders

«The Crow» startet am Freitag in den US–amerikanischen Kinos. Die Neuverfilmung folgt 30 Jahre nach dem Film von 1994, in dem der bei einem tragischen Unfall verstorbene Brandon Lee die Hauptrolle spielte. Er kam 1993 während der Dreharbeiten im Alter von nur 28 Jahren am Set des Films ums Leben. Er wurde von einer echten Kugel aus einer falsch präparierten Waffe getroffen. Die Filme basieren auf dem gleichnamigen Graphic Novel von James O'Barr (64) aus dem Jahr 1989.