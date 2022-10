Nur zwei Monate nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) wird am 9. November die fünfte Staffel der Royals-Serie «The Crown» auf Netflix erscheinen. Wie «The Sun» berichtet, wird darin angeblich eine pikante Szene mit Prinz Philip (1921-2021) enthalten sein, dem vor rund anderthalb Jahren verstorbenen Ehemann der Queen. Insider verraten, dass Philip in besagter Szene die Hand einer engen Freundin halten und über seine Eheprobleme sprechen soll. Auch eine Affäre der beiden erscheint nicht ausgeschlossen für die kommenden Episoden der Netflix-Serie. Richard Arbiter (82), der langjährige Pressesprecher von Queen Elizabeth II., sprach sich nun mit deutlichen Worten gegen diese Darstellung Philips in der fünften «The Crown»-Staffel aus.