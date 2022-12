«The Crown»: Elizabeth Debicki dreht Dianas letzte Stunden

Bei den Dreharbeiten zur sechsten Staffel von «The Crown» in London wurde das Pariser Hotel Ritz nachgestellt, in dem sich Prinzessin Diana (1961-1997) zuletzt aufhielt, bevor sie im August 1997 starb. Auf Fotos, die «Mail Online» zeigt, ist zu sehen, wie die australische Schauspielerin Elizabeth Debicki (32) als Diana in ihren letzten Stunden von Paparazzi umschwärmt wird. Mit Dianas typischer blonder Frisur und der markanten Sonnenbrille verlässt Debicki das Londoner Luxushotel und sieht sich einem Meer von Fotografen gegenüber, die ein Bild von der Prinzessin machen wollen...