«The Crown» filmt die letzten Tage im Leben von Prinzessin Diana

Die Fotos vom Set in Barcelona zeigen Debicki in einem silbergrauen Hosenanzug. Darunter trägt die Schauspielerin ein schwarzes T-Shirt, eine dunkle Sonnenbrille verdeckt ihre Augen. Auch Khalid Abdalla (40) wurde bei den Dreharbeiten gesichtet. Der britisch-ägyptische Darsteller verkörpert den Geschäftsmann Dodi Al-Fayed (1955-1997), mit dem Diana die letzten Monate ihres Lebens verbracht hat. Diana, Dodi und der Fahrer Henri Paul starben am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris.