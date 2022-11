«The Crown»: Interessieren sich die Briten nicht für Staffel fünf?

Den «Live-Faktor» des britischen Dschungelcamps kann eine Serie zudem nicht bieten. Was in dem Reality-Format an einem Tag passiert, ist am nächsten schon wieder veraltet. Sensationshungrige hängen deshalb aktuell wohl eher Mike Tindall (44) an den Lippen. Der ehemalige Rugbyspieler ist der Ehemann der Queen-Enkelin Zara Tindall (41), Tochter von Prinzessin Anne (72) und ist als erstes Mitglied des britischen Königshauses im australischen Dschungel dabei. Da hoffen viele sicher auf Tratsch über den echten britischen Adel.