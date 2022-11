Neu ins Seifenopern-Spiel kommen unterdessen Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla), Dianas späterer Partner, und Mohamed Al-Fayed (Salim Daw), Dodis Vater, dessen Hintergrundgeschichte in einer eigenen Episode beleuchtet wird. Am Ende der Staffel wird die inzwischen von Charles geschiedene Diana sich mit Dodi in einen Urlaub verabschieden. Der Unfalltod der beiden in Paris wird in «The Crown» erst in der finalen sechsten Staffel zum Thema. Wann Netflix diese veröffentlicht, ist noch nicht bekannt. Dass es darum erneut eine Menge Wirbel geben wird, scheint aber sicher.