«The Crown»: Netflix weist auf «fiktive Geschichte» der Serie hin

Judi Dench fordert noch mehr

Wohl erst ab dem 9. November wird sich zeigen, ob der Streamingdienst diesen Hinweis auch vor die jeweiligen Folgen von Staffel fünf packt. Genau das hatte kurz zuvor unter anderem Dame Judi Dench (87) in einem leidenschaftlichen offenen Brief gefordert. Die Darstellung der britischen Königsfamilie in der TV-Show sei «auf grausame Art ungerecht», meint die Schauspielerin darin. Die Oscarpreisträgerin betonte zudem, dass sie künstlerische Freiheit unterstütze, forderte Netflix jedoch auf, jeder Episode eine Erklärung hinzuzufügen. Durch diese sollen die Zuschauer darauf hingewiesen werden, dass die Serie eine fiktive Darstellung historischer Ereignisse ist.