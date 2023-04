«The Crown»: Perfektes Casting der Darsteller von Kate und William

Bereits im vergangenen März kamen erstmals Setbilder der Dreharbeiten zur sechsten Staffel von «The Crown» an die Öffentlichkeit. Darauf zu sehen: Die beiden Nachwuchsschauspieler Meg Bellamy und Ed McVey, die in der Royal-Serie den jungen Prinz William (40) und Kate Middleton (41) in ihrer Studentenzeit an der Universität von St. Andrews in Schottland verkörpern.