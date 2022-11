Ebenfalls auf der Premiere der fünften «The Crown»-Staffel, die ab dem 9. November zu sehen ist, waren unter anderem Elizabeth Debicki (32), Dominic West (53) und Gillian Anderson (54). Debicki, die in den neuen Episoden Prinzessin Diana (1961-1997) spielt, zeigte sich auf dem roten Teppich in einem schwarzen ärmellosen Kleid von Dior. Dominic West, in der Rolle des Prinz Charles (73) zu sehen, erschien im schwarzen Anzug. Gillian Anderson, die Margaret Thatcher (1925-2013) in der vierten Staffel darstellte, trug ein schwarzes, ärmelloses Kleid mit Juwelenverzierung.