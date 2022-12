«The Crown»-Schauspieler Stephen Greif ist gestorben

Rolle in «The Crown»

Greif wurde in Sawbridgeworth, Hertfordshire, geboren und besuchte die Royal Academy of Dramatic Art in London. Nachdem er in den 1960er- und frühen 1970er-Jahren in zahlreichen Bühnenproduktionen mitgespielt hatte, schaffte er den Sprung auf die Leinwand und ins TV. Er bekam die Rolle des Weltraumkommandanten Travis in «Blake's 7» (1978 bis 1981). Später war er in Filmen wie «Spartan» (2004), «Casanova» (2005) oder «Shoot on Sight» (2007) zu sehen.