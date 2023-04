«The Crown»: Setbilder zeigen Hochzeit von Charles und Camilla

Die zweite Hochzeit des heutigen Monarchen, damals Prinz Charles, wurde am 9. April 2005 in Windsor gefeiert. Nach der standesamtlichen Zeremonie im Rathaus der Stadt gab es einen Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor. Die Dreharbeiten zur Hochzeit von Charles und Queen Consort Camilla, damals Camilla Parker Bowles, fanden damit nicht am Originalschauplatz statt. Mit der Hochzeit als Schlusspunkt sollen die Serienschöpfer darauf hoffen, dass mit diesem positiven Ende auch die Kritiker verstummen. Diese hatten immer wieder die (zu) realistischen Darstellungen in der fiktiven Serie über die Royal Family moniert.