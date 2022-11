«The Crown»-Star Elizabeth Debicki: Diana-Rolle kam völlig unverhofft

Es folgten Nebenrollen in drei grossen Kinofilmen: in der von Guy Ritchie (54) inszenierten Action-Komödie «Codename U.N.C.L.E.», in der Adaption von «Macbeth» des australischen Filmregisseurs Justin Kurzel (48) sowie im Abenteuerfilm «Everest». Zudem stand sie unter anderem für die gefeierte Serie «The Night Manager» vor der Kamera. Nach diesem Erfolg ging es für Debicki weiter mit einer Nebenrolle in dem Marvel-Film «Guardians of the Galaxy Vol. 2», in dem sie die Figur Ayesha spielte. Auch in Teil drei soll sie dabei sein.