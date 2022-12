«The Crown»-Star Emma Corrin in «Lady Chatterleys Liebhaber»

Am heutigen 2. Dezember startet auf dem Streamingdienst Netflix die Literaturverfilmung «Lady Chatterleys Liebhaber» mit «The Crown»-Star Emma Corrin (26) in der Hauptrolle. Nach der von Publikum und Kritik gefeierten Darstellung von Prinzessin Diana (1961-1997) in der royalen Netflix-Serie spielt Corrin nun mit Lady Constance Chatterley eine der berühmtesten Figuren der Weltliteratur. Ihr Gegenüber Jack O'Connell (32) ist indes unter anderem aus der Western-Miniserie «Godless» bekannt.