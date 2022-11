«The Crown»-Star Emma Corrin wünscht sich geschlechtsneutrale Oscars

Die Brit Awards gingen diesen Schritt in diesem Jahr. Hier gewann Superstar Adele (34) als erste in der neuen, geschlechtsneutralen Kategorie «British Artist of the Year», und erklärte in ihrer Dankesrede: «Ich verstehe, warum der Name dieses Preises sich geändert hat, aber ich liebe es wirklich, eine Frau und eine Künstlerin zu sein».