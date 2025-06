«The Crown»-Star Vanessa Kirby ist schwanger

Vanessa Kirby mit Ex–Lacrosse–Star verlobt?

Die «The Fantastic Four: First Steps»–Darstellerin ist aktuell mit dem ehemaligen Lacrosse–Spieler Paul Rabil (39) liiert. Mit ihm wurde Kirby erstmals im Oktober 2022 in Verbindung gebracht. Damals veröffentlichte die «Daily Mail» Fotos der beiden, wie sie Hand in Hand durch New York spazierten. Ein Jahr später machten sie ihre Beziehung via Instagram offiziell. «Von der ersten Minute an, als wir uns in Des Moines begegnet sind, rund um die Welt und zurück, ist das Leben mit dir viel besser, sinnvoller und schöner», schrieb Rabil zu einer Fotoreihe, die die beiden unter anderem zusammen am Strand zeigt.