«The Crown»-Star verrät: Männlicher Kollege spielte für ihn die Queen

Robson Green spielte für Prinz-Andrew-Casting Queen Elizabeth II.

Für besagte Angel-Show stand Murray gemeinsam mit seinem Co-Star Robson Green (57) vor der Kamera, der in Grossbritannien unter anderem als Polizeikommissar aus der langlebigen Detektiv-Serie «Grantchester» (seit 2014) bekannt ist. In der durch den Zeitdruck ausgelösten Not habe Murray dann seinen 64-jährigen Kollegen gebeten: «Robson, ich weiss, wir sollten fischen und filmen, aber ich muss an dieser Szene arbeiten [...]. Kannst du den Part der Queen übernehmen?».