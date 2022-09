«The Crown»: Starttermin der fünften Staffel steht fest

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur Fortsetzung von «The Crown» auf Hochtouren. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September waren sie kurzzeitig unterbrochen worden. «Als Zeichen des Respekts wurden die Dreharbeiten für ‹The Crown› heute [am 9. September] unterbrochen», hiess es am Folgetag in einem offiziellen Statement, welches unter anderem dem «Hollywood Reporter» vorlag. Auch am Tag der Beerdigung am 19. September wurden die Dreharbeiten zur Serie pausiert.