«The Crown»: Trailer zu Staffel fünf zeigt rebellische Lady Diana

Der Schritt an die Öffentlichkeit

Die zutiefst unglückliche Lady Di will sich hingegen nicht länger mundtot machen lassen: «Ich gehe nicht schweigend. Ich kämpfe bis zum Ende.» Sie will ihre Seite der Geschichte erzählen - ob mit einem Enthüllungsbuch oder dem berühmt-berüchtigten BBC-Interview von 1995, das ebenfalls im Trailer zu sehen ist. Über die anderen Mitglieder der Königsfamilie heisst es derweil aus dem Mund von BBC-Journalisten Martin Bashir (Prasanna Puwanarajah), der das umstrittene TV-Gespräch mit Lady Di führte: «Sie betrachten sie [Diana, Anm. d. Red.] als Bedrohung. [...] Sie öffnet den Mund und Handgranaten kommen heraus. Sie will den Tempel niederreissen.»