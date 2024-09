The-Cure-Musiker Roger O'Donnell macht Krebserkrankung öffentlich

Roger O'Donnell zu seinem aktuellen Gesundheitsstand

Wer meint, in diesen Zeilen einen leicht positiven Unterton herauszuhören, dem geben die weiteren Ausführungen des Musikers recht: «Mir geht es gut und die Prognose ist erstaunlich, der verrückte Axtmörder hat an die Tür geklopft und wir haben nicht geantwortet», so Roger O'Donnell zu seinem aktuellen Gesundheitszustand.