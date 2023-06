Die Krankheit wurde frühzeitig festgestellt, so sei er in einer glücklichen Position. «Ich werde regelmässig mit PSA-Bluttests alle drei Monate und einer MRT-Untersuchung einmal im Jahr überwacht», sagte McFarlane. «Da es sich um eine sehr langsam fortschreitende Krebserkrankung handelt, bin ich in der bestmöglichen Position, um festzustellen, welche Behandlung ich in Zukunft benötigen werde», so der Mime weiter.