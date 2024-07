«The Death of Slim Shady»: Eminem veröffentlicht zwölftes Studioalbum

Eminem stimmt auch emotionalere Töne an und widmet Songs wie «Temporary» oder «Somebody Save Me» seiner Beziehung zu Tochter Hailie Jade (28). «USA Today» urteilt über «Temporary», in dem auch Tonaufnahmen seiner damals kleinen Tochter zu hören sind: «Es ist der einprägsamste Song auf ‹The Death of Slim Shady›, weil er Eminem die Erlaubnis gibt, seine Masche beiseite zu legen und seine Verletzlichkeit zu zeigen – was an anderer Stelle des Albums nicht oft zu hören ist.»