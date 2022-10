«The Devil in the White City»: Keanu Reeves steigt offenbar aus

Keanu Reeves (58) geht wohl doch nicht unter die Serien-Stars. Der US-Streamingdienst Hulu arbeitet seit 2019 an einer Serien-Fassung des Buches «The Devil in the White City» (Deutsch: «Der Teufel von Chicago: ein Architekt, ein Mörder und die Weltausstellung, die Amerika veränderte.») von Erik Larson (68). Reeves sollte ursprünglich den Architekten Daniel H. Burnham (1846-1912) spielen. Wie «Variety» nun erfahren haben will, gehört der «Matrix»-Star nicht länger zum Cast der Serie.