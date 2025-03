«The Electric State»: Was kann der Netflix-Film der Marvel-Macher?

Zudem hat Netflix vor der Kamera ein veritables Star–Ensemble versammelt. Die Hauptrollen spielen «Stranger Things»–Star Millie Bobby Brown und Chris Pratt (Star–Lord aus den «Guardians of the Galaxy»–Filmen und dem Marvel–Universum). Ausserdem mit dabei: der aus «Everything Everywhere All at Once» bekannte Ke Huy Quan, Stanley Tucci («Der Teufel trägt Prada»), «Breaking Bad»– und «The Mandalorian»–Schurke Giancarlo Esposito und viele weitere mehr. Zugleich stecken hinter «The Electric State» die «Avengers: Endgame»–Regisseure Joe und Anthony Russo und die «Endgame»–Autoren Christopher Markus und Stephen McFeely.