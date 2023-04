«The Equalizer 3»: Denzel Washington im ersten actiongeladenen Trailer

Am 31. August erscheint die mit Spannung erwartete Fortsetzung «The Equalizer 3» in den deutschen Kinos. Zum dritten Teil der Actionfilm-Reihe mit Superstar Denzel Washington (68) ist jetzt auch der erste Trailer erschienen. Das Vorschauvideo stimmt einmal mehr auf atemberaubende Kampfszenen ein, die sich dieses Mal in einem mediterranen Setting abspielen.