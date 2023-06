Sylvester Stallone übergibt an Jason Statham

Unter der Leitung von «Need for Speed»-Regisseur Scott Waugh (52) kehrt das Team aus Elitesöldnern in «The Expendables 4» auf die Kinoleinwand zurück, um eine Mission durchzuführen, die einen nuklearen Konflikt verhindern soll. Das Besondere am vierten Teil der Erfolgsfilmreihe: Sylvester Stallones (76) Rolle fällt dieses Mal Medienberichten zufolge kleiner aus. «Sly» übergibt den Staffelstab und die Leitung der Expendables an Action-Ikone Jason Statham, der auch in potenziellen weiteren Fortsetzungen im Mittelpunkt stehen und das Ensemble anführen könnte.