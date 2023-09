«The Expendables 4»: Rapper, die sich als Schauspieler versucht haben

Snoop Dogg: «Starsky & Hutch», «Beach Bum», «Training Day» und mehr

Superstar Snoop Dogg (51) ist über die Jahre in zahlreichen Filmen aufgetreten. So hatte er etwa eine kleinere Rolle im Copfilm–Klassiker «Training Day» (2001) oder spielte an der Seite des eben erwähnten Tyrese Gibson in «John Singletons Baby Boy» (2001). Besonders in Erinnerung geblieben ist jedoch Snoops charmanter Auftritt als Huggy Bear in der Kult–Komödie «Starsky & Hutch» (2004) mit Ben Stiller (57) und Owen Wilson (54). Eine seiner grössten Rollen spielte der Rapper im Jahr 2019 in der Stoner–Komödie «Beach Bum» (2019) an der Seite von Matthew McConaughey (53).