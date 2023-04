«The Family Stallone»: Doku-Serie startet am 14. Juli bei Paramount+

Werden die Eheprobleme der Stallones zum Thema?

Viele Zuschauer dürften durch die neue Show Stallones Ehefrau Jennifer Flavin sowie die Töchter Sophia, Sistine und Scarlet erstmals so richtig kennenlernen. Flavin ist Miteigentümerin der Kosmetik- und Beauty-Linie Serious Skin Care, während die Töchter Sistine und Scarlet in die Fussstapfen ihres berühmten Vaters treten und Schauspielerinnen werden wollen. Scarlet Stallone war auch bereits an der Seite ihres Vaters in der Erfolgsserie «Tulsa King» zu sehen, die ebenfalls auf Paramount+ beheimatet ist.