«The Fate of Ophelia» beschert Taylor Swift den nächsten Rekord

In elf Jahren an der Spitze

Mit der aktuellen Chartauswertung hat die 36–Jährige jetzt in elf verschiedenen Jahren den ersten Platz belegt: 2012, 2014, 2015, 2017, 2020 bis 2024 sowie dank «The Fate of Ophelia» auch 2025 und 2026. Bis zur Spitzenreiterin Mariah Carey (56) trennen sie allerdings noch weitere elf Jahre. Denn die konnte sich hauptsächlich wegen ihres Weihnachtsklassikers «All I Want for Christmas Is You» bereits in 22 Jahren an die Chartspitze setzen.