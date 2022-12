«The Flash» kommt früher in die Kinos

Geht «The Flash» etwa «Indiana Jones 5» aus dem Weg?

Als möglichen Grund für den früheren Starttermin führen Brancheninsider des «Hollywood Reporter» den mit Spannung erwarteten «Indiana Jones und der Ruf des Schicksals» an. Der fünfte Teil der Abenteuerreihe mit Harrison Ford (80) startet voraussichtlich am 30. Juni 2023. Diesem potenziellen Mega-Blockbuster will Warner Bros. mit diesem Schachzug wohl aus dem Weg gehen. «The Flash» bekomme so zwei Wochen Zeit, um sich ohne einen grossen Konkurrenten zu entfalten.