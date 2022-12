«The Flash» soll beim Super Bowl beworben werden

Warner Bros. Discovery scheint hohe Erwartungen an «The Flash» zu haben. Wie das Branchenmagazin «The Wrap» berichtet, soll während des 57. Super Bowls am 12. Februar 2023 ein Promo-Clip für den Film gezeigt werden. Das wäre das erste Mal seit 17 Jahren, dass die Filmgesellschaft eine eigene Produktion während des Sportevents bewirbt. Zuletzt wurden 2006 die Filme «16 Blocks», «V wie Vendetta» und «Poseidon» promotet. Fünf Tage später soll der erste «The Flash»-Trailer Premiere in den Kinos feiern - ausgerechnet vor dem Marvel-Film «Ant-Man and the Wasp: Quantumania».