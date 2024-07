The-Four-Tops-Sänger Duke Fakir ist gestorben

Die grössten Erfolge der Four Tops

Mit den Four Tops war Duke Fakir im Laufe der Jahrzehnte auf einer langen Liste von Hits zu hören, darunter einige der prägenden Songs der 1960er Jahre, etwa «I Cant‹t Help Myself», «It›s the Same Old Song», «Bernadette», «Standing in the Shadows of Love» oder das als Meisterwerk der Gruppe geltende Lied «Reach Out I'll Be There».