«The Franchise»: Satire über Marvel und Co. startet in Deutschland

Hervorragender Cast trägt Satire «The Franchise»

Besonders sticht dabei der Cast von «The Franchise» hervor. Denn einige zentrale Darsteller und Darstellerinnen verfügen selbst bereits über Schauspiel–Erfahrung im Superhelden–Genre. So trat der deutsche Exportschlager Daniel Brühl in den Marvel–Produktionen «The First Avenger: Civil War» sowie «The Falcon and the Winter Soldier» auf, während Schauspiel–Legende Richard E. Grant in «Loki» zu sehen war. Aya Cash (42), die hier eine genervte Produzentin spielt, wirkte derweil schon in der ebenfalls genialen Superhelden–Satire «The Boys» als Homelanders Nazi–Freundin Stormfront mit.