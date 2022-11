«The Gentlemen»: Guy Ritchies neue Netflix-Serie findet ihre Stars

Demnach werden «Breaking Bad»- und «Better Call Saul»-Star Giancarlo Esposito (64), Kaya Scodelario («Pirates of the Caribbean: Salazars Rache», 30), Joely Richardson («Nip/Tuck», 57), Peter Serafinowicz («Guardians of the Galaxy», 50) und Ex-Fussballer Vinnie Jones (57) in der Spin-off-Serie weitere, gegenwärtig noch unbekannte Rollen übernehmen. Jones und Ritchie arbeiteten zuletzt bei «Snatch: Schweine und Diamanten» aus dem Jahr 2000 zusammen.