«The Girl from Ipanema»-Sängerin Astrud Gilberto verstorben

Sie sang «The Girl from Ipanema»

Berühmt wurde Gilberto im Jahr 1963 insbesondere durch ihre erste Aufnahme - das Lied «The Girl from Ipanema». Als erste Brasilianerin wurde sie für den Song mit einem Grammy, einem der wichtigsten Preise des Musikgeschäfts, ausgezeichnet. In ihrer langen Karriere folgten unzählige weitere Veröffentlichungen. Sie arbeitete unter anderem auch mit George Michael (1963-2016) und James Last (1929-2015) zusammen.