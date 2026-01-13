«The Girl with the Dragon Tattoo» wird zur achtteiligen Serie

Mehrere Verfilmungen

Der literarische Stoff wurde bereits mehrfach verfilmt: 2009 wurden drei Teile unter den Titeln «Verblendung», «Verdammnis» und «Vergebung» mit Mikael Nyqvist und Noomi Rapace in den Hauptrollen auf die Leinwand gebracht. Unter der Regie von David Fincher folgte 2011 eine Hollywood–Adaption mit Rooney Mara und Daniel Craig in den Hauptrollen. 2018 folgte dann mit Claire Foy in der Hauptrolle die Fortsetzung «Verschwörung», basierend auf einer zweiten Roman–Trilogie.