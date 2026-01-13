«The Girl with the Dragon Tattoo» wird zur achtteiligen Serie

Die Hackerin Lisbeth Salander erobert die Streamingwelt. Sky hat offiziell die Produktion einer Neuverfilmung von «The Girl with the Dragon Tattoo» (deutsch: «Verblendung») bekannt gegeben. Die achtteilige Serie wird von Left Bank Pictures produziert – der Schmiede, die bereits für Welterfolge wie «The Crown» mitverantwortlich ist.
Anders als die bisherigen Verfilmungen wird die neue Serie die Handlung laut Pressemitteilung in die Gegenwart verlagern. Ziel ist es, die zeitlosen Themen von Stieg Larssons Romanen – Machtmissbrauch, Korruption und digitale Überwachung – in einen Kontext zu stellen, der heute relevanter ist denn je.
Hinter den Kulissen ziehen erfahrene Köpfe die Strippen: Steve Lightfoot («The Punisher») und Angela LaManna («The Haunting of Bly Manor») fungieren als Autoren und Executive Producer. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2026 in Litauen beginnen. Die Serie wird unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv auf Sky zu sehen sein.
Erfolgreiche Buch–Trilogie von Stieg Larsson
Die «Millennium»–Trilogie des schwedischen Autors Stieg Larsson gehört zu den erfolgreichsten Kriminalromanen aller Zeiten. Mit weltweit über 100 Millionen verkauften Exemplaren lösten die Bücher einen beispiellosen Boom des «Nordic Noir» aus.
Im Mittelpunkt steht die ungewöhnliche Allianz zwischen dem investigativen Journalisten Mikael Blomkvist und der hochintelligenten, aber sozial isolierten Hackerin Lisbeth Salander. Im ersten Band «Verblendung» (Original: «Män som hatar kvinnor») ermitteln sie im Fall der seit Jahrzehnten verschwundenen Harriet Vanger und stossen dabei auf die düsteren Geheimnisse einer einflussreichen Industriellenfamilie.
Mehrere Verfilmungen
Der literarische Stoff wurde bereits mehrfach verfilmt: 2009 wurden drei Teile unter den Titeln «Verblendung», «Verdammnis» und «Vergebung» mit Mikael Nyqvist und Noomi Rapace in den Hauptrollen auf die Leinwand gebracht. Unter der Regie von David Fincher folgte 2011 eine Hollywood–Adaption mit Rooney Mara und Daniel Craig in den Hauptrollen. 2018 folgte dann mit Claire Foy in der Hauptrolle die Fortsetzung «Verschwörung», basierend auf einer zweiten Roman–Trilogie.
Wer in die grossen Fussstapfen von Noomi Rapace, Rooney Mara und Claire Foy als Lisbeth Salander oder der «Frau mit dem Drachentattoo» treten wird, ist bisher nicht bekannt.