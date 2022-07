Mehr als geschätzte 200 Millionen nahm Netflix für «The Gray Man» in die Hand. Damit ist der Actionthriller mit Ryan Gosling (41) der bis dato teuerste Film des Streamingdienstes überhaupt. Am 14. Juli startete der Film der «Avengers»-Regiebrüder Anthony (52) und Joe (51) Russo in ausgewählten Kinos. Am 22. Juli ist es auch bei Netflix so weit.