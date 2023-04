Popstar Lily-Rose im Bann von Guru «The Weekend»: Die Story von «The Idol»

Lily-Rose Depp spielt die junge Sängerin Joss, die sich nach einem Nervenzusammenbruch neu erfinden will - als «böses, böses Pop-Girl», wie es in dem Trailer heisst. Dabei gerät sie in den Bann von Tedros (The Weekend). Der Nachtclubbesitzer ist eine Art Lifestyle-Guru, der Popmusik als «das ultimative Trojanische Pferd» begreift. Um was genau in die Köpfe von wem zu schmuggeln, lässt der Teaser offen. Besorgte Mitarbeiter befürchten aber, dass Tedros Joss das «Gehirn gewaschen» hätte.