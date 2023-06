Nach dem Tod ihrer Mutter, einem Karriereknick sowie einer öffentlichen Demütigung ist Jocelyn daher besonders anfällig für den hochmanipulativen Selbsthilfe-Guru Tedros, der sich erfolgreich in ihr Leben drängt. Gerade die Szenen, in denen Tedros dem jungen Popstar Musik- und Karriereratschläge gibt, überzeugen, da es so wirkt, als würde Superstar The Weeknd - der auch an den Drehbüchern zur Serie mitschrieb - hier eigene Einsichten zu Musikbusiness und Starkult teilen.