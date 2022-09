Ein ähnlicher Zeitrahmen ist also auch für die zweite Staffel denkbar, die vermutlich ebenfalls zehn Episoden umfassen wird. In den Trailern der neuen Staffel geht es unter anderem um die Geburt von Kylie Jenners (25) Sohn, welcher im Februar 2022 zur Welt kam. Ausserdem werden Ausschnitte von den Familienmitgliedern bei der Met-Gala gezeigt, die in diesem Jahr am 2. Mai stattfand. Wenn die zweite Staffel ansetzt, wo die erste aufgehört hat, wäre denkbar, dass sie sich etwa mit den Dramen von Januar 2022 bis Anfang Mai 2022 auseinandersetzen wird. Was geschah in dieser Zeit im Leben der Familie?