«The Kardashians»: Erster Trailer zu Staffel drei verspricht Drama pur

Scheidung von Kanye West, Trennung von Pete Davidson

Seit der zweiten Staffel, die im September 2022 startete, ist in der Tat viel passiert. So wurde im November Kim Kardashians Scheidung von Kanye West (45) rechtsgültig. Ihr Ex habe «die wahnsinnigsten Geschichten» verbreitet, erklärt Kim im Trailer. Doch sie und ihre Familie haben «über all die Lügen geschwiegen» aus Rücksicht auf die vier Kinder, die sie mit dem Rapper hat.