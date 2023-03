Bereits in rund zwei Monaten kehrt die wohl berühmteste Reality-TV-Familie der Welt mit neuen Episoden auf die Bildschirme zurück. Wie der Streamingdienst Disney+ am heutigen Tag bekannt gegeben hat, startet die dritte Staffel von «The Kardashians» am 25. Mai in Deutschland bei Disney+. Neue Folgen der Reality-TV-Show werden im Anschluss an die Staffel-Premiere jeden Donnerstag auf dem Streaming-Service erscheinen. Ein erster kürzerer Teaser-Trailer stimmt auf jede Menge familiäre Dramen ein.