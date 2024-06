«The Last of Us»: Die zweite Staffel wird kürzer

Staffel drei und vier sollen kommen

Die erste Staffel der Serie «The Last of Us», die auf der gleichnamigen Videospielserie basiert, wurde im Januar 2023 veröffentlicht. Das Storymaterial, das die Macher der Show aus Teil zwei des Spiels erhalten haben, sei viel umfangreicher als das Storymaterial des ersten Spiels, erklärte Mazin in dem «Deadline»–Interview. «Daher mussten wir von Anfang an herausfinden, wie wir die Geschichte über mehrere Staffeln hinweg erzählen können.» Weiter sagte er: «Wenn man das tut, sucht man nach natürlichen Haltepunkten», in Staffel zwei sei dieser nach sieben Episoden gekommen.