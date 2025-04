«The Last of Us»: Endzeitserie erhält auch eine dritte Staffel

Kurz vor der Premiere von Season zwei hat HBO die Endzeitserie «The Last of Us» offiziell verlängert. Die für Fans so freudige Nachricht gab der hauseigene Streamingdienst Max unter anderem auf X bekannt. Staffel zwei der Show mit «The Mandalorian»–Star Pedro Pascal (50) und «Game of Thrones»–Star Bella Ramsey (21) in den Hauptrollen wird in Deutschland am 14. April Premiere feiern.