«The Last of Us» ist zurück: Wie schockierend wird Staffel zwei?

Hier setzt Staffel zwei ein

Wie in der Vorlage trägt sich zwischen Teil eins und zwei ein Zeitsprung von rund fünf Jahren zu. Die beiden Hauptfiguren haben sich inzwischen ein neues Leben in einer kleinen Gemeinde aufgebaut, zu der auch Joels Bruder Tommy (Gabriel Luna, 42) gehört. Doch die Beziehung zwischen Ellie und ihrem Ziehvater litt in den vergangenen Jahren. Sie ahnt, dass er ihr hinsichtlich des Vorfalls im Firefly–Camp die Wahrheit vorenthält. Hierzu heisst es in der offiziellen Inhaltsangabe zu Staffel zwei: «Sie finden sich nicht nur mitten in einem Konflikt miteinander wieder. Sondern auch mit einer Welt, die noch gefährlicher und unberechenbarer ist als die, die sie hinter sich gelassen hatten.»