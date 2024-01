«The Last of Us»: Kaitlyn Dever wird kontroverse Figur Abby spielen

Die Macher der überaus erfolgreichen HBO–Serie «The Last of Us» haben eine der wichtigsten Figuren der anstehenden zweiten Staffel besetzt. Wie unter anderem die Branchenseite «The Hollywood Reporter» berichtet, wird «Dopesick»– und «No One Will Save You»–Star Kaitlyn Dever (27) in die Rolle der ebenso vielschichtigen wie höchst umstrittenen Figur Abby schlüpfen.